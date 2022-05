(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla riunione del comitato di politica monetaria dellaof: l'istituto ha infatti deciso un nuovo rialzo, di 25, del tasso di riferimento, che tocca così l'1%. Si tratta del quarto incremento da dicembre 2021 ed è chiaramente mirato a fermare la corsa dell'inflazione. La Boe spiega in una nota di "non poter fare nulla per i problemi di approvvigionamento globale o per i prezzi dell'energia che stanno attualmente spingendo al rialzo l'inflazione". "Ma - si sottolinea - abbiamo gli strumenti per assicurarci che l'inflazione torni al nostro obiettivo del 2%. Lo strumento principale che utilizziamo per ridurre l'inflazione è aumentare idi interesse". Peraltro la banca centrale britannica indica possibili nuovi ritocchi "se necessario" nei prossimi ...

**Gb: Bank of England rialza tassi di 25 punti, ora all'1%**

**Gb: Bank of England rialza tassi di 25 punti, ora all'1%** Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla riunione del comitato di politica monetaria della Bank of England: l'istituto ha infatti deciso un nuovo rialzo, di 25 punti, del tasso ...The cost of living squeeze tightened for thousands of London home owners on Thursday as the Bank of England raised its benchmark interest rate to one per cent. © PA Wire Interest ...