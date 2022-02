Scherma Modica: Avola 8° in Coppa del Mondo Assoluta al Cairo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Modica – Un weekend ricchissimo di emozioni per la Conad Scherma Modica quello appena trascorso. Si è cominciato in Egitto, sulle pedane del Cairo, dove si svolgeva la seconda prova di Coppa del Mondo Assoluta della stagione 21/22, e che per il portacolori ibleo Giorgio Avola rappresentava il ritorno nelle competizioni internazionali individuali dopo un anno esatto, avendo dovuto saltare per problemi fisici la prova di Parigi del mese di gennaio. Impegnato venerdì nei turni preliminari di qualificazione, dopo un girone con 5 vittorie ed 1 sconfitta, superava il francese Spichiger 15/12 per accedere al tabellone finale a 64 del sabato. Esordio il giorno successivo con un derby italiano, trovandosi di fronte il compagno di nazionale Bianchi, regolato con ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Un weekend ricchissimo di emozioni per la Conadquello appena trascorso. Si è cominciato in Egitto, sulle pedane del, dove si svolgeva la seconda prova dideldella stagione 21/22, e che per il portacolori ibleo Giorgiorappresentava il ritorno nelle competizioni internazionali individuali dopo un anno esatto, avendo dovuto saltare per problemi fisici la prova di Parigi del mese di gennaio. Impegnato venerdì nei turni preliminari di qualificazione, dopo un girone con 5 vittorie ed 1 sconfitta, superava il francese Spichiger 15/12 per accedere al tabellone finale a 64 del sabato. Esordio il giorno successivo con un derby italiano, trovandosi di fronte il compagno di nazionale Bianchi, regolato con ...

ragusaoggi : #ragusa | Scherma Modica. Avola 8º in Coppa del Mondo Assoluta al Cairo (Egitto). Spampinato bronzo alla Prova Nazi… - profscherma : Scherma Modica, Francesco Spampinato convocato ai Campionati Europei Cadetti 2022 a ... - profscherma : Scherma Modica. Spampinato agli Europei Cadetti 2022 in Serbia - usatoscherma : RT @radiortm: Scherma Modica. Spampinato agli Europei Cadetti 2022 in Serbia - - radiortm : Scherma Modica. Spampinato agli Europei Cadetti 2022 in Serbia - -