Gazzetta esalta il Napoli di Spalletti | “Concentrato di tecnica e qualità”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Barcellona-arriva l’analisi didello Sport che mette in evidenza ledella formazione di Luciano. Gli azzurri pareggiano al Camp Nou, magari non contro il Barcellona più forte della storia, ma è pur sempre il Barça che a gennaio si è permesso di comprare Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traoré. Con il pareggio ilmantiene un piccolo vantaggio di passare il turno di Europa League, anche se la regola del gol in trasferta è stata eliminata. Barcellona-: nulla di rimproverare Se da Barcellona Xavi e Piqué parlano di dominio del Barcellona,ha opinioni differenti e scrive: “La sua squadra è unassoluto di, che conosce i tempi dell’attesa e ...