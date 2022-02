Draghi contestato: “Presidente li fermiamo i 9,3 miliardi che state dando ai Benetton attraverso la corte dei conti?” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

lbazziga : @Luca_Arioli x loro varrà il foglio di via come ho letto x quel tizio che ha contestato draghi a genova ? - ninconanco67 : Draghi contestato: “Presidente li fermiamo i 9,3 miliardi che state dando ai Benetton attraverso la corte dei conti… - CIDZ_69 : @mgmaglie E secondo lei si può parlare? Io il vaccino l’ho fatto ma ho sempre contestato il GP perché non accetto o… - BizzarriRita : @Antonella_O_O @GiuseppeConteIT E' l' unico che puo' tranquillamente girare per strada senza essere contestato. Vero Renzi!!Vero Draghi!!! - ClaudioMancin18 : @CarloF0554ti Purtroppo non posso mandare affanculo #Nobili . Mi ha bloccati per avergli contestato che con Conte c… -