Calcio | Gravina | ' non chiediamo ristori | ma tutela diritto d' autore su scommesse'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “So che la sottosegretaria Vezzali si sta impegnando per trasformare il tavolo tecnico che ho richiesto in tavolo governativo. Lunedì sono stato convocato da Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e abbiamo parlato di caro bollette e delle altre priorità delitaliano”. Lo ha spiegato il presidente della Figc, Gabrieleal termine del Consiglio federale. “Non chiederò più, perché sentire ancora “no” mortifica il nostro impegno. Stiamo lavorando per dare pari dignità al mondo delrispetto ad altri settori dell'economia. C'è un giro d'affari attorno alleche in Italia ammonta a 13-15 miliardi di euro,ladel nostrod'”.

Advertising

pisto_gol : La @SerieA travolta dai debiti-4.6 mld€-e dalla pandemia alza la voce con la @FIGC “Commissario? Macché qualcuno fa… - Gazzetta_it : Contatto Gravina-Speranza, si va verso 100% capienza stadi dal primo marzo - matmosciatti11 : RT @sportface2016: “Gennaro #Terracciano commissario #LegaSerieA. Mie dimissioni? Il #calcio è un mondo di illusioni” ?? La conferenza stam… - sportface2016 : “Gennaro #Terracciano commissario #LegaSerieA. Mie dimissioni? Il #calcio è un mondo di illusioni” ?? La conferenza… - ConteAlmaviva : Quindi da oggi la Lega Calcio è commissariata? chi è il commissario? Gravina è uno tutto d'un pezzo, come si è vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina

Sentita la relazione della Lega e in particolare del vicepresidente di A Luca Percassi, la Federcalcio su proposta del presidente Gabrieleha deciso di far entrare nel pieno delle sue ...e Finanza scrive che la Federcalcio, su proposta di, ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il nuovo commissario dal 26 febbraio. Resterà in carica fino al 15 marzo. ...La differenza tra 75 e 100 non è tanta ma sarebbe un grande messaggio per tutti". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale di oggi. "Alcuni tifosi che ...Ma sentita la relazione della Lega - e in particolare del vicepresidente di A, Luca Percassi - la Federcalcio su proposta del presidente Gabriele Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue ...