Pasta al rosmarino con ceci e fagiolini: prova questa meraviglia! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se hai voglia di aggiungere una nota sfiziosa ad un primo piatto della tradizione sei nel posto giusto. Con la ricetta di oggi un classico piatto di Pasta e ceci può trasformarsi, in una manciata di minuti, in un piatto di Pasta con ceci e fagiolini. Questo piatto è leggero e decisamente facile da preparare. In poche mosse porteremo a tavola un piatto sano senza rinunciare ad un gusto delizioso. Gli ingredienti da utilizzare per preparare due primi piatti sono i seguenti: 1 scatola di ceci lessati ½ kg di fagiolini freschi Sugo di pomodoro e basilico 1 spicchio d'aglio 150 grammi di pomodorini Olio extravergine d'oliva 150 gr di Pasta Procedimento La prima cosa da fare è quella di lavare i fagiolini ed eliminare le estremità.

