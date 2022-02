RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #40 08 02 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) Idella 40° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: – Thunder Kid batte Rafael – Adriano batte Lucifer Brox #1 Contender Match for SIW Italian Title – Joseph Conners batte Ivan Lacroix e diventa Nuovo #1 Contender

