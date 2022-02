“Se ne va un pezzo di storia”. Spettacolo italiano in lutto, addio dopo una vita tra tv, radio e cinema (Di lunedì 7 febbraio 2022) cinema italiano in lutto per la scomparsa di una delle grandi firme del teatro italiano che ha fatto il giro di tutto il mondo. Nella sua lunga carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette ed è stato premiato anche con l’Ambrogino d’oro. L’ultimo saluto è stato pubblicato lunedì 7 febbraio sul suo profilo Facebook. “(Buon)giorno a tutti. Questo è il mio ultimo saluto – seppur per interposta nipote Giulia (considerate lei responsabile della scelta delle parole!) non sono più con voi su questa terra, l’ho lasciata in silenzio e serenità, credetemi. Starò bene, i miei gatti staranno bene”, si legge sul suo account social. Si è spento nella notte a Milano Filippo Crivelli, a marzo avrebbe compiuto 93 anni e a luglio. Agli inizi Pippo Crivelli si forma come assistente di Tatiana Pavlova e Franco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)inper la scomparsa di una delle grandi firme del teatroche ha fatto il giro di tutto il mondo. Nella sua lunga carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette ed è stato premiato anche con l’Ambrogino d’oro. L’ultimo saluto è stato pubblicato lunedì 7 febbraio sul suo profilo Facebook. “(Buon)giorno a tutti. Questo è il mio ultimo saluto – seppur per interposta nipote Giulia (considerate lei responsabile della scelta delle parole!) non sono più con voi su questa terra, l’ho lasciata in silenzio e serenità, credetemi. Starò bene, i miei gatti staranno bene”, si legge sul suo account social. Si è spento nella notte a Milano Filippo Crivelli, a marzo avrebbe compiuto 93 anni e a luglio. Agli inizi Pippo Crivelli si forma come assistente di Tatiana Pavlova e Franco ...

