Covid, un bambino di dieci anni è morto in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino (Di martedì 25 gennaio 2022) Un bambino di dieci anni è morto in mattinata per Covid nella terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il paziente era stato trasferito nelle ore scorse dall'ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni e non aveva gravi patologie pregresse. Arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importanti agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus, da subito è stato sottoposto al trattamento specifico contro il Covid, fino alla dialisi. Il bimbo, per recenti problemi di salute, non era stato vaccinato. I suoi familiari invece si sono sottoposti all'immunizzazione. I tentativi dei sanitari del Regina

