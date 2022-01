The Good Doctor 5 trama episodi 21 gennaio 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione venerdì 21 gennaio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Good Doctor 5 episodio 3 Tempo di cambiamenti. Shaun ha seri problemi ad accettare i cambiamenti imposti da Salen: il sapone e i getti d’aria per asciugare le mani lo infastidiscono e la nuova divisa in tessuto acrilico gli irrita la pelle. La situazione diventa davvero insostenibile, al punto che durante un’operazione, Shaun ha una vera e propria crisi. Così decide di parlare a quattr’occhi con Salen che ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) The5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quinta stagione venerdì 21. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Theo 3 Tempo di cambiamenti. Shaun ha seri problemi ad accettare i cambiamenti imposti da Salen: il sapone e i getti d’aria per asciugare le mani lo infastidiscono e la nuova divisa in tessuto acrilico gli irrita la pelle. La situazione diventa davvero insostenibile, al punto che durante un’operazione, Shaun ha una vera e propria crisi. Così decide di parlare a quattr’occhi con Salen che ...

Advertising

threadreaderapp : @squeeze9 Hi! please find the unroll here: Di schemi e di tecnica individuale: perché sono i giocatori a fare la…… - A_MoonLuna_ : @PluiePlume Good ???????? IKR I AM LIKE ?????????????????????????????????? ALL THE FUCKING TIME HSHSHWHSJSHE7ENSGE7EH2ISJSIJSBSHDBSJSJSJ… - maguzzolo : @zave Comunque é divertente immaginarsi il clima, e magari qualche battuta off-the-record, di queste 'good calls'... - The_IAM_guy : @KTonkova No news, good news si dice... Non va meglio ma non va peggio... E stanotte non ha avuto bisogno dell'ossi… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV -