Risultati e classifica Serie A live | Milan beffa incredibile | vince il Napoli

(Di lunedì 17 gennaio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di unaancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con ila Bologna, il ...

I rossoneri sono secondi incon 48 punti a 1 dall'Inter che ha anche una partita da recuperare. Dopo un piccolo calo neila squadra rossonera ha collezionato 3 vittorie di fila ...Scorrendo questa pagina, sarà possibile leggere idell'estrazione dei numeri vincenti. ... vale a dire quelli che si sono palesati con maggiore assiduità : in vetta allatroviamo il ...Il Napoli rialza la testa, dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia, battendo il Bologna 2-0 con la doppietta di Hirving Lozano. Gli azzurri restano saldi al terzo posto a quota 46 punti e, complic ...La Società Cosenza Calcio informa che, in osservanza delle disposizioni comunicate dal Dipartimento di Prevenzione dell’azienda Sanitaria.