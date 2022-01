Sicilia: Miccichè, 'nessun complotto, Musumeci circondato da sciacalli'/Adnkronos (3) (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Io ero convinto che ieri Musumeci avrebbe chiamato i partiti, ci avrebbe dato appuntamento per stamattina e ci avrebbe detto: 'Cosa dobbiamo fare? Solleviamo questa situazione'. Questo doveva fare. Ieri non ha preso uno schiaffo dalla maggioranza, ma da sette persone. E parliamoci chiaro, senza il mio intervento queste persone non sarebbero state solo sette, ma settanta. Se ne rendo conto? Se non si rende conto vada avanti...". Ieri sera Musumeci ha definito i sette deputati 'dei disertori, scappati di casa". "Ieri ha detto che lui si rivolge alla stragrande maggioranza dei Siciliani - aggiunge - beh, se vuole la ricandidatura allora la chieda alla stragrande maggioranza dei Siciliani e non ai partiti, altrimenti diventa imbarazzante". E rivela un retroscena: "Ieri all'inizio addirittura ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) () - "Io ero convinto che ieriavrebbe chiamato i partiti, ci avrebbe dato appuntamento per stamattina e ci avrebbe detto: 'Cosa dobbiamo fare? Solleviamo questa situazione'. Questo doveva fare. Ieri non ha preso uno schiaffo dalla maggioranza, ma da sette persone. E parliamoci chiaro, senza il mio intervento queste persone non sarebbero state solo sette, ma settanta. Se ne rendo conto? Se non si rende conto vada avanti...". Ieri seraha definito i sette deputati 'dei disertori, scappati di casa". "Ieri ha detto che lui si rivolge alla stragrande maggioranza deini - aggiunge - beh, se vuole la ricandidatura allora la chieda alla stragrande maggioranza deini e non ai partiti, altrimenti diventa imbarazzante". E rivela un retroscena: "Ieri all'inizio addirittura ...

TV7Benevento : Sicilia: Miccichè, 'nessun complotto, Musumeci circondato da sciacalli'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Sicilia: Miccichè, 'nessun complotto, Musumeci circondato da sciacalli'/Adnkronos (2)... - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Miccichè: “Ho cercato di sminare manovra contro Musumeci” - - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #MICCICHÉ CHE PRENDE PIÙ VOTI DI #MUSUMECI PER IL #VOTO AL #QUIRINALE Amici, non vi deve stare per forza simpatico il… - Scomunicando : SICILIA – Per il Quirinale i grandi elettori sono Miccichè, Di Paola e Musumeci. L’ira del Governatore -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Miccichè SICILIA " Per il Quirinale i grandi elettori sono Miccichè, Di Paola e Musumeci. L'ira del Governatore Governatore Sicilia solo terzo. Musumeci azzera la Giunta I tre grandi elettori che, in rappresentanza della Sicilia, voteranno per il Capo dello Stato sono Gianfranco Miccichè di Forza Italia, Nunzio Di Paola del M5s e Nello Musumeci (Db), quest'ultimo giunto terzo. L'atteggiamento della maggioranza non è ...

'Nessuna sfiducia, ma abbiamo dei problemi nella sanità' Leggi notizie correlate ? Sicilia, Micciché: "Musumeci deve cambiare carattere" ? Ars, arrivano i soldi per gli Asu: 'sforbiciata' alle risorse per i Comuni ? Miccichè: "Musumeci? Un po' come il ...

Quirinale:Miccichè,Di Paola,Musumeci grandi elettori Sicilia Ansa Governatoresolo terzo. Musumeci azzera la Giunta I tre grandi elettori che, in rappresentanza della, voteranno per il Capo dello Stato sono Gianfrancodi Forza Italia, Nunzio Di Paola del M5s e Nello Musumeci (Db), quest'ultimo giunto terzo. L'atteggiamento della maggioranza non è ...Leggi notizie correlate ?, Micciché: "Musumeci deve cambiare carattere" ? Ars, arrivano i soldi per gli Asu: 'sforbiciata' alle risorse per i Comuni ?: "Musumeci? Un po' come il ...