Covid, dal 10 gennaio servirà green pass rafforzato per accedere a palestre e piscine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Importanti novità per tutti i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso alle palestre ed alle piscine. Il nuovo decreto-legge prevede infatti che "l'accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell'obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età di disabilità), a partire dal 10 gennaio 2022 e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato". A partire dal 25 dicembre, invece, "per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ...

