Pensioni Quota 102, si parte: come fare domanda. Le istruzioni Inps (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con l'addio a Quota 100, da quest'anno per andare in pensione anticipatamente si deve avere Quota 102: ovvero almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Si tratta di un'opzione valida solo per il 2022, introdotta dalla legge di Bilancio come ponte verso il nuovo regime Pensionistico. L'Inps ha pubblicato un messaggio con le istruzioni su come presentare la domanda di pensione, disponibile dal 7 gennaio. I nuovi requisiti Pensionistici devono essere maturati entro il 2022. Quota 102, gli anni di contributi e il cumulo Per accedere a Quota 102, i 38 anni di contributi potrebbero non essere sufficienti se non si rispetta contemporaneamente anche il requisito di 35 anni di contributi al netto dei periodi ...

