Lutto per Fiorentina, Napoli e Torino: è morto l’ex centrocampista Claudio Rimbaldo (Di domenica 9 gennaio 2022) Lutto nel mondo del calcio: è morto Claudio Rimbaldo, ex centrocampista. Nel corso della carriera ha disputato 12 campionati di Serie A con le maglie di Torino, Triestina e Fiorentina per complessive 195 presenze e 5 reti in massima serie, inoltre ha collezionato presenze anche con il Napoli in Serie B. E’ riuscito a vincere la Coppa della Coppe con la maglia della Fiorentina. Lascia la moglie proprio alla vigilia di Torino-Fiorentina, due ex squadre. Il funerale si terrà lunedì 10 gennaio, alle 15, nella chiesa diSanta Maria a Coverciano. Se ne va uno dei “Leoni di Ibrox” ovvero della squadra (la Fiorentina) capace di conquistare la Coppa delle Coppe nel 1961. “La ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 gennaio 2022)nel mondo del calcio: è, ex. Nel corso della carriera ha disputato 12 campionati di Serie A con le maglie di, Triestina eper complessive 195 presenze e 5 reti in massima serie, inoltre ha collezionato presenze anche con ilin Serie B. E’ riuscito a vincere la Coppa della Coppe con la maglia della. Lascia la moglie proprio alla vigilia di, due ex squadre. Il funerale si terrà lunedì 10 gennaio, alle 15, nella chiesa diSanta Maria a Coverciano. Se ne va uno dei “Leoni di Ibrox” ovvero della squadra (la) capace di conquistare la Coppa delle Coppe nel 1961. “La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo pe… - Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - CalcioWeb : Lutto nel mondo del #calcio: è morto l'ex centrocampista #ClaudioRimbaldo, il messaggio della #Fiorentina - NapoliToday : #Cronaca Lutto per il 118, Gioacchino muore mentre è in servizio: ucciso da un arresto cardiaco… - VANTELEGEND : quando (e se) taehyung cambierà la sua propic instagram con tete diamantino sarà per me lutto nazionale veramente m… -