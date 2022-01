Pedopornografia online: nel 2021 casi in aumento (Di martedì 4 gennaio 2022) Il rapporto dei bambini e tecnologia fa dibattere da molto: “Voglio che mio figlio cresca davanti a uno schermo?” ci si chiede. C’è chi dà loro il tablet perché smettano di fare i capricci al ristorante e che è un convinto sostenitore di album da colorare e giochi in legno. Con l’emergenza sanitaria in corso, tutti i bambini, anche i meno avvezzi, hanno vissuto a stretto contatto con le tecnologie. Per seguire le lezioni o per mantenere i rapporti interpersonali i social e le piattaforme di comunicazione online hanno giocato un ruolo strategico. Parallelamente alla crescita della fruizione della navigazione online da parte dei minori è cresciuto il reato di Pedopornografia online. I dati della Polizia Postale parlano di un aumento del 70% rispetto al 2020. Il lockdown ha esposto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Il rapporto dei bambini e tecnologia fa dibattere da molto: “Voglio che mio figlio cresca davanti a uno schermo?” ci si chiede. C’è chi dà loro il tablet perché smettano di fare i capricci al ristorante e che è un convinto sostenitore di album da colorare e giochi in legno. Con l’emergenza sanitaria in corso, tutti i bambini, anche i meno avvezzi, hanno vissuto a stretto contatto con le tecnologie. Per seguire le lezioni o per mantenere i rapporti interpersonali i social e le piattaforme di comunicazionehanno giocato un ruolo strategico. Parallelamente alla crescita della fruizione della navigazioneda parte dei minori è cresciuto il reato di. I dati della Polizia Postale parlano di undel 70% rispetto al 2020. Il lockdown ha esposto un ...

icittadini : Nel 2021 sono cresciuti del 70% i casi di pedopornografia online - Loredanataberl1 : RT @direpuntoit: Immagini di minori diffuse via social, bambini sfruttati da amici di famiglia, persone con ritardo cognitivo riprese nei m… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Immagini di minori diffuse via social, bambini sfruttati da amici di famiglia, persone con ritardo cognitivo riprese nei m… - ultimenews24 : Crescono l'adescamento e lo sfruttamento sessuale dei minori sul web: nel 2021 il Centro nazionale per il contrasto… - direpuntoit : Immagini di minori diffuse via social, bambini sfruttati da amici di famiglia, persone con ritardo cognitivo ripres… -