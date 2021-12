Barella il giallo costa caro: salterà Inter-Torino (Di sabato 18 dicembre 2021) Cartellino giallo per Barella in Salernitana-Inter Nella serata dell’Arechi l’unica brutta notizia per l’Inter, se così la si può definire, arriva da Nicolò Barella che si è procurato un cartellino giallo. Il centrocampista numero 23 era in diffida e dunque sarà costretto a saltare per squalifica il match di mercoledì contro il Torino, a San Siro, che di fatto chiuderà il girone d’andata e il 2021 della Serie A: per lui appuntamento al 2022. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Cartellinoperin Salernitana-Nella serata dell’Arechi l’unica brutta notizia per l’, se così la si può definire, arriva da Nicolòche si è procurato un cartellino. Il centrocampista numero 23 era in diffida e dunque sarà costretto a saltare per squalifica il match di mercoledì contro il, a San Siro, che di fatto chiuderà il girone d’andata e il 2021 della Serie A: per lui appuntamento al 2022. L'articolo proviene damagazine.

