Coppa d’Africa, ECA: “I club europei non potranno liberare i propri calciatori senza un protocollo medico e operativo adeguato” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ECA -Associazione Europea dei club – minaccia di non rilasciare giocatori internazionali per la Coppa d’Africa (gennaio-febbraio 2022 in Camerun). L’Associazione è preoccupata per il protocollo sanitario dell’evento sullo sfondo della pandemia di Covid 19. La Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo “A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori”. Questo si legge in una mail inviata venerdì ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ECA -Associazione Europea dei– minaccia di non rilasciare giocatori internazionali per la(gennaio-febbraio 2022 in Camerun). L’Associazione è preoccupata per ilsanitario dell’evento sullo sfondo della pandemia di Covid 19. La Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un“A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico unper il torneo CAN, in asdel quale inongiocatori”. Questo si legge in una mail inviata venerdì ...

