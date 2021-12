Milan-Liverpool, Tomori combina un disastro e Origi segna il gol dell’1-2 (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Milan si fa del male da solo e rischia di mettere fine alle proprie speranze di qualificazione. I rossoneri subiscono il gol dell’1-2 del Liverpool a opera di Origi, che sfrutta però un errore clamoroso di Tomori che non controlla e regala palla agli avversari. Un peccato per la squadra di Pioli, che per questo gravissimo errore rischia di veder annullate le speranze di qualificazione. In alto il VIDEO del gol di Origi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilsi fa del male da solo e rischia di mettere fine alle proprie speranze di qualificazione. I rossoneri subiscono il gol-2 dela opera di, che sfrutta però un errore clamoroso diche non controlla e regala palla agli avversari. Un peccato per la squadra di Pioli, che per questo gravissimo errore rischia di veder annullate le speranze di qualificazione. In alto ildel gol di. SportFace.

