Da Ford e Dp World test sulla guida autonoma

(Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA -Motor Company e DPLondon Gateway hanno condotto una prova con un veicolo autonomo simulato, per dimostrare quanto possa essere utile questa tecnologia per coloro che gestiscono - e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ford World

ROMA -Motor Company e DPLondon Gateway hanno condotto una prova con un veicolo autonomo simulato, per dimostrare quanto possa essere utile questa tecnologia per coloro che gestiscono - e ...... mesi e anni, allora è facile comprendere come questa operazione possa richiedere un sacco di tempo e di denaro" ha dichiarato Ernst Schulze, UK Chief Executive di DP. Ancheè stata ...Ford Motor Company e DP World London Gateway hanno condotto una prova con un veicolo autonomo simulato, per dimostrare quanto possa essere utile questa tecnologia per coloro che gestiscono e lavorano ...Con una stretta di mano a giugno, Ford e DP World si sono impegnati a collaborare per esplorare l'impatto potenziale dei veicoli a guida autonoma sull'operatività dei grandi cantieri quali ad esempio ...