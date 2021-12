Il giorno del Super Green Pass, le regole in vigore fino al 15 gennaio. Scattati i controlli nelle stazioni e sui mezzi pubblici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nulla cambierà per chi si reca al lavoro o utilizzerà mezzi pubblici treni e aerei, per loro resta valido il Green Pass base. Le nuove regole rimarranno in vigore fino al 15 gennaio Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nulla cambierà per chi si reca al lavoro o utilizzeràtreni e aerei, per loro resta valido ilbase. Le nuoverimarranno inal 15

