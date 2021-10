Green pass, la proposta di Grillo: lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori (Di martedì 12 ottobre 2021) 'I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3 - 3,5 milioni, su 23 milioni del totale, il 13% - 15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) 'Isenza vaccino potrebbero essere 3 - 3,5 milioni, su 23 milioni del totale, il 13% - 15% circa. Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iper entrare in azienda, per ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - marcodoriatw : @fede031098 @ilmessaggeroit Ti sbagli, ascolto anche gli altri. E il fatto che esistano pareri contrastanti, a me c… - cristiansorin74 : Proposta per il PD ,cinque nullità e articolo bue ...facciamo che gli clandestini controllino il green pass così so… -