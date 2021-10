No Green pass, sospesa la vice questore Alessandra Schilirò (Di lunedì 11 ottobre 2021) La vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass a San Giovanni a Roma, è stata sospesa. Il provvedimento le è stato notificato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) La, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei Noa San Giovanni a Roma, è stata. Il provvedimento le è stato notificato ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - ItaliaJoseph : RT @borghi_claudio: Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe applaudit… - Gabrini84 : RT @Comune_Pistoia: Da oggi le biblioteche Forteguerriana e San Giorgio possono accogliere il pubblico al 100% con Green pass e mascherina… -