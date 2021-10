Meteo, previsioni del fine settimana: arriva l'autunno. Pioggia e temporali: la situazione nelle varie regioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel weekend l'Italia sarà spaccata a metà. Dopo una settimana di instabilità il fine settimina inizia all'insegna del maltempo a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel weekend l'Italia sarà spaccata a metà. Dopo unadi instabilità ilsettimina inizia all'insegna del maltempo a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da Agenzia ANSA | Le previsioni meteo per oggi #ANSA - globalistIT : - CorriereUmbria : Meteo, le previsioni per il weekend: da domani peggioramento, domenica arriva il maltempo - infoitinterno : Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile - bizcommunityit : Meteo: la MALEDIZIONE del WEEKEND! Tra SABATO e DOMENICA FORTE Rischio TEMPORALI e GRANDINE. Le PREVISIONI -