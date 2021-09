Saman Abbas, lo zio Danish Hasnain nega di averla uccisa e rifiuta l’estradizione: seconda udienza il 20 ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) “È tutto falso”. Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, nega le accuse di “sequestro, lesioni e omicidio” ai danni della gioavne pakistana. “Forse qualcuno mi ha visto? Sono forse uscito di casa?” ha chiesto al giudice del Tribunale di Parigi, durante l’udienza per esaminare la richiesta di estradizione italiana. La seconda udienza è fissata per il 20 ottobre, ma nel frattempo la Chambre de l’Instruction, della Corte d’appello di Parigi, l’organo giudiziario chiamato a decidere sulle richieste di estradizione, ha chiesto un supplemento di informazioni sul caso alla giustizia italiana. Non si è trattato, come ha spiegato il tribunale parigino durante l’udienza, di un passaggio per entrare nel merito delle accuse che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “È tutto falso”., lo zio dile accuse di “sequestro, lesioni e omicidio” ai danni della gioavne pakistana. “Forse qualcuno mi ha visto? Sono forse uscito di casa?” ha chiesto al giudice del Tribunale di Parigi, durante l’per esaminare la richiesta di estradizione italiana. Laè fissata per il 20, ma nel frattempo la Chambre de l’Instruction, della Corte d’appello di Parigi, l’organo giudiziario chiamato a decidere sulle richieste di estradizione, ha chiesto un supplemento di informazioni sul caso alla giustizia italiana. Non si è trattato, come ha spiegato il tribunale parigino durante l’, di un passaggio per entrare nel merito delle accuse che la ...

