Liverpool | addio a leggenda Hunt Vinse Mondiale con Inghilterra

(Di martedì 28 settembre 2021) È morto dopo una lunga malattia all’età di 83 anni Roger, campione del mondo con l’nel 1966 e uno dei marcatori più prolifici del. Lo annunciano i Reds, con cuisiglò 285 gol in 492 presenze, diventando il secondo miglior marcatore del club di tutti i tempi.il campionato con ilnel 1964 e nel 1966, lo stesso anno del trionfo ai Mondiali con la sua nazionale.segnò tre rete in sei presenze nel torneo e disputò la vittoriosa finale contro la Germania Ovest a Wembley (4-2).

Jurgen Klopp , allenatore del, ha dichiarato: "Purtroppo, sembra fin troppo comune in questi giorni per noi direai giganti del nostro club". Foto di copertina : Bob Thomas/Getty ..."Purtroppo, sembra fin troppo comune in questi giorni per noi direai giganti del nostro club", ha detto l'allenatore del, Jurgen Klopp. Il cordoglio dell'Uefa "A nome della comunità ...28 settembre 2021 L'ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese, Roger Hunt, è morto oggi all'età di 83 anni. Lo riporta la Bbc. Conosciuto come "Sir Roger" tra la tifoseria dei Reds, Hunt f ...Roger Hunt è morto all’età di 83 anni. Nel 1966 fu uno dei grandi protagonisti dell’unica Coppa del Mondo vinta dall’Inghilterra ...