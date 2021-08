Gasperini dopo l’amichevole a Londra: ora serve il mercato per essere completi (Di sabato 7 agosto 2021) «Il mercato dà fastidio, ma ci dà anche l’opportunità di uscirne al completo. Quella di Demiral è stata davvero una grande operazione». A margine della sconfitta per 2-0 a Londra col West Ham, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è detto fiducioso della campagna di rafforzamento nerazzurra. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 agosto 2021) «Ildà fastidio, ma ci dà anche l’opportunità di uscirne al completo. Quella di Demiral è stata davvero una grande operazione». A margine della sconfitta per 2-0 acol West Ham, l’allenatore dell’Atalanta Gian Pierosi è detto fiducioso della campagna di rafforzamento nerazzurra.

