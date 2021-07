Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: la Cina si prende l’oro nel Mixed Team di carabina (Di martedì 27 luglio 2021) Cina assopigliatutto. Dopo aver vinto l’oro nella gara mista di pistola, la superpotenza asiatica si prende l’oro anche nella gara Mixed Team di carabina certificando una volta di più il suo strapotere. Andiamo a vedere come sono andate le cose complessivamente nella Final Hall dell’ Asaka Shooting Centre. Gold Medal Match Il duo cinese formato dalla campionessa olimpica individuale femminile Qian Yang e dal bronzo individuale maschile Haoran Yang si impone nella finalissima per l’oro sugli Stati Uniti della coppia Mary Carolynn Tucker e Lucas Kozeniesky, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)assopigliatutto. Dopo aver vintonella gara mista di pistola, la superpotenza asiatica sianche nella garadicertificando una volta di più il suo strapotere. Andiamo a vedere come sono andate le cose complessivamente nella Final Hall dell’ Asaka Shooting Centre. Gold Medal Match Il duo cinese formato dalla campionessa olimpica individuale femminile Qian Yang e dal bronzo individuale maschile Haoran Yang si impone nella finalissima persugli Stati Uniti della coppia Mary Carolynn Tucker e Lucas Kozeniesky, ...

