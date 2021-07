Bonetti: 'La scuola riprenderà in presenza, ma con le mascherine' (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta 'La scuola ripartirà con le mascherine? Direi di sì, perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza'. Lo afferma il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta 'Laripartirà con le? Direi di sì, perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza'. Lo afferma il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena, ...

