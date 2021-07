(Di giovedì 22 luglio 2021) Cheabbia un animo complesso e profondo, ci eravamo accorti fin dalle prime battute all’interno di20, il talent show di Maria De Filippi che ha avuto modo di farci conoscere il suo talento.i fan: “Laè unac’è poco da fare”proprio in queste ore, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Tancredi preoccupa i fan: “La vita è un merd*”, il doloroso sfogo - Luisa72280405 : RT @fufufuma2: #aka7even #tancredi l'unica certezza della mia vita è che nelle prossime 300 edizioni di amici non troverò delle persone mig… - tancredi_stan : E aggiungo che 600€ spesso e volentieri è una esagerazione, perché molti miei amici lavorano per 450/500€ al mese p… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Tancredi si lascia andare ad un lungo sfogo su Twitter: fan preoccupati (FOTO) #amici20 #tancredi - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'La vita è una mer*a', Tancredi si lascia andare a un duro sfogo e preoccupa i fan -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Tancredi

si lascia andare ad uno sfogo doloroso: "C'è una percentuale di me che non sta bene", giovane cantante reduce dall'esperienza ad20 , nelle ultime ore ha lasciato di stucco i fan con dei post su Twitter nei quali è apparso molto sofferente. Il giovane talento musicale ...Uno dei talenti usciti dall'ultma edizione diè sicuramente. Il ragazzo, dopo la sua avventura nella scuola, ha conquistato un Disco di Platino per la sua Las Vegas, ormai uno dei tormentoni dell'estate, il cui video ha ottenuto ...Tancredi sembra proprio essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa nelle ultime ore con le sue parole su Twitter che sono.Amici 20, Tancredi preoccupa i fan con un doloroso sfogo su Twitter: “La vita è un merd*, cerco di aggirare il problema ma...".