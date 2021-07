Farming Simulator 22 | Annunciato il DLC Precision Farming finanziato dall’UE

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ridurre l’impatto ambientale nell’agricoltura virtuale: il progettocontinua con un nuovo DLC per22. Avviato nel 2020 da John Deere eda EIT Food, la principale iniziativa di innovazione alimentare in Europa, il progetto è ora nella sua seconda fase ed è uno dei molteplici sforzi dell’EIT per aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza sull’agricoltura sostenibile, l’editore e sviluppatore GIANTS Software introdurrà ancora più funzionalità di gioco in questo DLC. La prima versione del DLC ...

Ridurre l'impatto ambientale nell'agricoltura virtuale: il progetto Precision Farming continua con un nuovo DLC per Farming Simulator 22. Avviato nel 2020 da John Deere e finanziato da EIT Food, la principale iniziativa di innovazione alimentare in Europa, il progetto è ora nella sua seconda fase ed è uno dei molteplici sforzi dell'EIT per aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza sull'agricoltura sostenibile, l'editore e sviluppatore GIANTS Software introdurrà ancora più funzionalità di gioco in questo DLC.