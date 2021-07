Spagna, disoccupazione cala di 167mila unità a giugno (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Scende la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 166.911 unità (-4,41%) che segue il calo di 129.378 unità registrato a maggio. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora un calo dei disoccupati di 248.544 unità (-6,43%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.614.339 persone. Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Scende lainnel mese dirispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 166.911(-4,41%) che segue il calo di 129.378registrato a maggio. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora un calo dei disoccupati di 248.544(-6,43%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.614.339 persone.

Advertising

DividendProfit : Spagna, disoccupazione cala di 167mila unità a giugno - RenzoRavotti : @calciomercatoit È disoccupato. In Spagna c'è il reddito di cittadinanza? O la disoccupazione? ?? ?? ?? - whatsgoingahn : @occammamt @Stalingrad1994 @linettitudine @Happy4Trigger Ma sbaglio o nel 2012 in Spagna la disoccupazione era al 30%? - razhartt : @Alessan45806153 @AliceIsAway Infatti in Germania, Portogallo, Spagna e Francia è collassato il sistema economico e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna disoccupazione Borsa, occhio su lavoro e consumi. Generali, blitz di Del Vecchio La disoccupazione è attesa in calo a 5,5%, da 5,8%. Il salario medio dovrebbe registrare un ... In Italia l'indice si conferma vicino a livelli record (62,2 da 62,3 di maggio), in Spagna tocca il ...

Spagna, disoccupazione cala di 167mila unità a giugno Scende la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 166.911 unità ( - ...

Spagna, disoccupazione cala di 167mila unità a giugno Teleborsa Spagna, disoccupazione cala di 167mila unità a giugno (Teleborsa) – Scende la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei ...

Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping MILANO, 02 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana. Sui mercati pesa l'andamento negativo dei listini cinesi, dopo le parole del presidente Xi Jinping nel corso del ...

Laè attesa in calo a 5,5%, da 5,8%. Il salario medio dovrebbe registrare un ... In Italia l'indice si conferma vicino a livelli record (62,2 da 62,3 di maggio), intocca il ...Scende lainnel mese di giugno rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 166.911 unità ( - ...(Teleborsa) – Scende la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei ...MILANO, 02 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana. Sui mercati pesa l'andamento negativo dei listini cinesi, dopo le parole del presidente Xi Jinping nel corso del ...