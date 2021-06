Come interpretare ed analizzare i disegni dei bambini per individuare possibili disagi o problematiche – Corso di formazione online accreditato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Corso online accreditato MIUR (15 ore) per supportare i docenti ad analizzare i disegni dei propri alunni, con l’obiettivo di prevenire possibili disagi e difficoltà di sviluppo e potenziamento dell’apprendimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021)MIUR (15 ore) per supportare i docenti addei propri alunni, con l’obiettivo di preveniree difficoltà di sviluppo e potenziamento dell’apprendimento. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Come interpretare ed analizzare i disegni dei bambini per individuare possibili disagi o problematiche – Corso di f… - RobertoArduini1 : RT @EvaMoschini21: Nei sogni sono racchiusi tanti messaggi che a volte mi è difficile interpretare...come è contorta la mente #ilunatici - EvaMoschini21 : Nei sogni sono racchiusi tanti messaggi che a volte mi è difficile interpretare...come è contorta la mente #ilunatici - pulmino_popi : @dan_grossi @ManekiStra come devo interpretare oioia - mussssiano : @AnfetaMilan @NariceDe Come dovrei interpretare questa affermazione??? -