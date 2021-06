CorSport | Immobile soffre i continui richiami di Mancini | il gioco dell’Italia non aiuta il laziale

(Di martedì 29 giugno 2021) Il Corriere dello Sport scrive che Ciroè uscito molto provato dalla gara contro l’Austria, a causa deidi Roberto. L’attaccante della Lazio e il ct della Nazionale sembrano non vivere un buon momento, insieme. “Nel momento chiave di questo Europeo, qualcosa sembra ormai emergere dentro al centravanti azzurro. Un prurito che dovrà essere gestito, perché qui tutti hanno bisogno di tutti. La sensazione, mettiamola così, è che tra lui e il ct, oltre la stima reciproca e l’affetto, in questo momento qualcosa non funzioni.i ...

si è proposto in più di un'occasione, eppure è stato richiamato più volte anche da Mancini. Dalla Palma si chiede come sia possibile che il laziale sia tanto criticato, anche se nel ...I nomi in ballo sono quelli di Jorginho,, Acerbi, Berardi e Bonucci.AUSTRIA. Nel 4-3-2-1 di Foda Bachmann in porta, poker difensivo con Lainer-Dragovic-Hinteregger-Alaba. ITALIA. Davanti a Donnarumma linea difensiva a quattro con Di Lorenzo-Bonucci-Acerbi-Spinazzola, ...In allenamento il ct Mancini ha provato anche Di Lorenzo e Spinazzola, ma la scelta dovrebbe essere ormai fatta ...