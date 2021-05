(Di domenica 23 maggio 2021) Sono almeno tredici le persone morte dopo laalpina, che collega le stazioni di Stresa e Mottarone, nella regione del Piemonte (nord). Lanel vuoto dopo la rottura di un cavo, tra i feriti un bambino in gravi condizioni. La, su cui viaggiavano almeno 14 persone è avvenuta intorno alle 11:00, in uno dei punti più alti, diverse squadre di soccorso alpino e vigili del fuoco si sono precipitati nella zona. Da poco rimessa in funzione è ancora in corso l’intervento delle squadre di soccorso. L'articolo proviene da Quotidianpost.

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - ilpost : È caduta una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte - LaStampa : Incidente alla funivia Stresa-Mottarone, caduta una cabina: sono almeno cinque le vittime - OneShark91 : RT @emergenzavvf: ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, i… - firefear67 : RT @QuotidianPost: Caduta cabina della funivia, 13 morti 1 ferito -

Per un problema ad uno dei cavi su cui erano collegate diverseha ceduto. Una delle cabine èa terra e si è schiantata al suolo dopo unalibera di quasi 100 metri. 9 le vittime e ...Soccorso alpino:funivia accartocciata a terra 'Ladella funivia èda un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare ...Tragedia alla funivia Stresa-Mottarone, caduta una cabina: sono salite a 13 le vittime e un ferito aveva riaperto dopo l'ultimo incidente ...Tragedia in Piemonte per il grave incidente che ha interessato la funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola. In uno dei punti più ...