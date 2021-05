Covid Fvg | oggi 42 contagi e 2 morti | bollettino 18 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 42 i nuovidacoronavirus registrati, 18, in Friuli Venezia Giulia secondo ildella regione. Di questi, 32 casi sono stati rilevati su 3.848 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,94%. Mentre gli 6 con 3.423 i test rapidi antigenici realizzati (0,18%). Nella giornata odierna si registrano 2, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770, con la seguente suddivisione territoriale: 807 a Trieste, 2.000 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.593 e le persone in isolamentoscendono a 5.494. Dall’inizio della ...

Sono 42 i nuovi contagi dacoronavirus registrati oggi, 18 maggio, in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino della regione. Di questi, 32 casi sono stati rilevati su 3.848 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,94%. Sono inoltre 3.423 i test rapidi antigenici