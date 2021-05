Vaccini, Dicomano: parroco di Vicchio fra volontari in servizio nell’hub (Di lunedì 17 maggio 2021) Il parroco di Vicchio vaccinatore volontario a Dicomano, in Mugello. Don Maurizio Pieri ha infatti la qualifica di infermiere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildivaccinatoreo a, in Mugello. Don Maurizio Pieri ha infatti la qualifica di infermiere L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Dicomano Vaccini: anche parroco tra volontari che lo somministrano ...mi sono proposto volontario per 3 - 4 turni alla settimana nel centro vaccinale di Dicomano dove ci sono 6 postazioni su tre turni, mattina, pomeriggio e sera dove vengono effettuati 1.080 vaccini al ...

Il parroco di Vicchio vaccinatore volontario a Dicomano Don Maurizio Pieri, parroco di Vicchio (Fi) ha iniziato stamattina alle 7.30 il suo primo turno da vaccinatore volontario nel centro vaccinale di Dicomano nel Mugello, che è stato aperto ieri. Il piev ...

