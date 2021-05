Lega Serie A e Google si accordano contro la pirateria illegale in streaming (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono anni, ormai, che la Lega Serie A è in lotta insieme a Google contro la pirateria ilLegale dei contenuti calcistici in loro possesso. Con il passare del tempo, esistono sempre più piattaforme all’interno delle quali è possibile fruire di servizi che, in realtà, sono monopolio assoluto della Lega. Ad ogni modo, dopo una lunga battaglia, l’amministratore deLegato della Lega Serie A e il vice presidente di Google sono riusciti a venire ad un nuovo accordo. In questi giorni, infatti, sono state rimosse dal web numerose app che riproducono illecitamente dei contenuti appartenenti alla Lega. Scopriamo tutti i dettagli. Le parole dell’amministratore deLegato della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono anni, ormai, che laA è in lotta insieme alaille dei contenuti calcistici in loro possesso. Con il passare del tempo, esistono sempre più piattaforme all’interno delle quali è possibile fruire di servizi che, in realtà, sono monopolio assoluto della. Ad ogni modo, dopo una lunga battaglia, l’amministratore deto dellaA e il vice presidente disono riusciti a venire ad un nuovo accordo. In questi giorni, infatti, sono state rimosse dal web numerose app che riproducono illecitamente dei contenuti appartenenti alla. Scopriamo tutti i dettagli. Le parole dell’amministratore deto della ...

Deteriorare la complessa trama della natura, produce una serie di conseguenze - spesso impreviste - che ci si ritorcono contro. A tutto questo dobbiamo pensare quando il WWF chiede di salvare i leoni.

Crisi climatica e Covid-19: "In Kenya serve acqua pulita" Anche la Lega Serie A si schiera a fianco di ActionAid per sostenere il diritto all'acqua pulita per tutti i bambini, portando al pubblico e ai media il messaggio "Dai acqua al suo futuro" sui campi ...

