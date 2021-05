Jonathan Cilia Faro e Marc Martel rileggono “Too much love will kill you” (Di sabato 15 maggio 2021) foto di Crystal Koster MartelMILANO – Da venerdì 14 maggio arriva anche nelle radio in Italia, ed è disponibile in digitale, il singolo di Jonathan Cilia Faro e Marc Martel “Too much love will kill you”, storico successo scritto da Brian May, Frank Musker e Elizabeth Lamers con la parte del testo in italiano scritta da Zucchero Sugar Fornaciari. Jonathan Cilia Faro racconta: “Ho avuto nel 2003 l’opportunità di assistere, a Modena alla decima, e purtroppo ultima edizione del “Pavarotti and Friends” e di rimanere stregato dalla performance di Brian May con Luciano Pavarotti. Dentro provai una forte ma sana gelosia perché da artista sognavo di salire su un palco cosi, ma ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) foto di Crystal KosterMILANO – Da venerdì 14 maggio arriva anche nelle radio in Italia, ed è disponibile in digitale, il singolo di“Tooyou”, storico successo scritto da Brian May, Frank Musker e Elizabeth Lamers con la parte del testo in italiano scritta da Zucchero Sugar Fornaciari.racconta: “Ho avuto nel 2003 l’opportunità di assistere, a Modena alla decima, e purtroppo ultima edizione del “Pavarotti and Friends” e di rimanere stregato dalla performance di Brian May con Luciano Pavarotti. Dentro provai una forte ma sana gelosia perché da artista sognavo di salire su un palco cosi, ma ...

