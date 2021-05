Bellosguardo, arrestato pusher 38enne: coltivazione indoor di marijuana (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBellosguardo (Sa) – È agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore presso il tribunale di Salerno, un giovane pusher di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente nel comune di Bellosguardo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fermare l’uomo, i carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano Paolo Cristinziano, che durante un controllo mirato finalizzato alla prevenzione del traffico delle sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto e sequestrato, 180 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, una serra indoor, una sigillatrice, del materiale per il confezionamento della droga e ben ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore presso il tribunale di Salerno, un giovanedi 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente nel comune di, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fermare l’uomo, i carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano Paolo Cristinziano, che durante un controllo mirato finalizzato alla prevenzione del traffico delle sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto e sequestrato, 180 grammi di, 5 bilancini di precisione, una serra, una sigillatrice, del materiale per il confezionamento della droga e ben ...

