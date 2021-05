Guardia giurata uccide l’ex moglie, la rabbia della figlia della coppia: “Spero marcisca in prigione” (Di lunedì 10 maggio 2021) Uccisa a colpi di pistola dall’ex marito, una Guardia giurata, da cui si stava separando: sarebbe morta così, secondo quanto finora emerso, la 48enne Angela Dargenio. Un delitto consumato a Torino, il 7 maggio scorso, per cui è sotto accusa Massimo Bianco, 50 anni, Guardia giurata uccide l’ex moglie, le parole della figlia La figlia 26enne di Angela Dargenio, uccisa a Torino, secondo l’accusa dall’ex marito Massimo Bianco, ha parlato ai cronisti dell’omicidio che ha stravolto la sua vita, ponendo fine a quella della madre 48enne. In carcere, arrestato poco dopo il delitto e accusato di esserne l’autore, il padre ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Uccisa a colpi di pistola dalmarito, una, da cui si stava separando: sarebbe morta così, secondo quanto finora emerso, la 48enne Angela Dargenio. Un delitto consumato a Torino, il 7 maggio scorso, per cui è sotto accusa Massimo Bianco, 50 anni,, le paroleLa26enne di Angela Dargenio, uccisa a Torino, secondo l’accusa dalmarito Massimo Bianco, ha parlato ai cronisti dell’omicidio che ha stravolto la sua vita, ponendo fine a quellamadre 48enne. In carcere, arrestato poco dopo il delitto e accusato di esserne l’autore, il padre ...

