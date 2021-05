Serie A, la corsa salvezza: incubo terzultimo posto, Benevento-Cagliari può decidere tutto. Il calendario a confronto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non solo la corsa Champions League, anche per evitare il terzultimo posto in Serie A è una vera e propria bagarre. Sono già retrocesse aritmeticamente Crotone e Parma, soprattutto la stagione della squadra di D’Aversa è stata deludente. Sono tante le squadre in corsa per evitare il 18esimo posto, al momento occupato dal Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi è in caduta libera dopo un inizio di stagione veramente entusiasmante, la prossima partita contro il Cagliari sarà decisiva. Ma anche le altre squadre non possono considerarsi in una posizione tranquilla, dal Genoa allo Spezia. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti. La corsa salvezza, il calendario a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non solo laChampions League, anche per evitare ilinA è una vera e propria bagarre. Sono già retrocesse aritmeticamente Crotone e Parma, sopratla stagione della squadra di D’Aversa è stata deludente. Sono tante le squadre inper evitare il 18esimo, al momento occupato dal. La squadra di Filippo Inzaghi è in caduta libera dopo un inizio di stagione veramente entusiasmante, la prossima partita contro ilsarà decisiva. Ma anche le altre squadre non possono considerarsi in una posizione tranquilla, dal Genoa allo Spezia. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti. La, ila ...

