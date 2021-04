“Quello che fa le indagini lo abbiamo messo noi” | Claudio Durigon agita il governo

(Di giovedì 29 aprile 2021) “che fa lesulla Lega lonoi”. Queste parole sono state dette dal sottosegretario all’Economiache, ripreso con una telecamera nascosta, sostiene di non aver paura degli sviluppi sul caso dei 49 milioni confiscati alla Lega dalla procura di Genova. Sono parole pesantissime quelle dette dell’uomo del Mef, che lavora per il Ministro dell’Economia.no molto ile rischiano di essere un vero terremoto per la Lega, anche perchénon solo è un esponente della Lega, ma è uno dei più influenti nella Lega e dentro il cerchio magico di Salvini. Talmente importante che, nell’inchiesta pubblicata da FanPage, emerge come lui avrebbe una forte influenza politica all’interno di ...

virginiaraggi : Quello che vedete nelle immagini è l’ex ospedale San Giacomo di Roma, e fa davvero rabbia vederlo cosi. Bisogna ri… - VittorioSgarbi : All’inaugurazione del Padiglione Italia dell’Expo negli Emirati Arabi, Luigi Di Maio ha esaltato “la grandezza dell… - fanpage : 'Quello che indaga sulla Lega lo abbiamo messo noi'. Ad ammetterlo è Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Se avesse fatto un privato cittadino quello che ha fatto la Raggi con una colata di asfalto sulla pavimentazione in traver… - Tucu772 : @Erikvellux @GianniJ08 Quello certo.... Nessuno parla mai male di altre squadre, si parla male solo della Juve ??????… -

