"Lo hai fatto apposta". Amici 20, lite infinita tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Accuse e parole pesanti

Dopo la ballerina Martina Miliddi, la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini perde un nuovo allievo. Nella puntata di ieri infatti è stato eliminato Raffaele, sconfitto al ballottaggio da Deddy. È stata Maria De Filippi a comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni e rivolgendosi a Raffaele ha detto: "Sto parlando un po' di più con te perché sei tu l'eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione". E ancora: "Hai affrontato sempre tutto con il sorriso anche quando c'erano cose ti hanno fatto davvero male". "Per me va benissimo così – ha commentato Raffaele – Grazie Maria di tutto. Volevo ringraziare un sacco di persone e in primis Arisa. Spero di essere a suo livello un giorno e poter collaborare con lei. Mi ha dato davvero tanto. "È stato un viaggio bellissimo". Come ha detto Maria, che è ...

