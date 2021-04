Dichiarazione ufficiale diffusa dalla Casa Bianca che ha innescato la reazione della Turchia (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente Usa ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno. Joe Biden punta a riprendersi la leadership morale e strategica del pianeta Il presidente Usa Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente Usa ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno. Joe Biden punta a riprendersi la leadership morale e strategica del pianeta Il presidente Usa Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno su Notizie.it.

Advertising

g_abbo_ : Un’altra proposta di rudy @RudyZerbi ! Io sto aspettando la dichiarazione ufficiale #Amici20 - DottAngeloC : Ora Draghi dovrebbe fare il colpo gobbo e riconoscerlo anche lui ma in maniera meno diretta. Tipo buttandolo in qua… - JediPerLItalia : @nabu65 @HuffPostItalia Stai riportando una notizia falsa, ecco la vera storia: Toninelli annunciava di aver dispo… - Tucidide3 : RT @mymmouth: La data di nascita ufficiale dell'ordoliberismo 'Da ora in poi, le depressioni saranno scientificamente create.' Deputato Ch… - Stronza : RT @RSInews: Biden riconosce il genocidio armeno - Dichiarazione ufficiale del presidente USA: 'Vuol dire confermare la storia, non incolpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazione ufficiale Joe Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno La dichiarazione ufficiale della Casa Bianca ricorda che il gesto di Joe Biden non ha lo scopo di ' accusare nessuno ', bensì quello di informare l'opinione pubblica su un reale fatto storico, ...

L'annuncio. Dopo cent'anni Biden infrange il tabù: quello degli armeni fu un genocidio Una dichiarazione scritta, forse per evitare fraintendimenti, forse per non gettare benzina con un discorso ufficiale, sul fuoco di una polemica incandescente. "Lo facciamo non per incolpare qualcuno,...

Lombardia Ufficiale zona Gialla, la dichiarazione di Fontana Milanoevents.it Dopo averlo annunciato, Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno Il presidente Usa che ieri aveva sentito telefonicamente Erdogan ci tiene a precisare: “Riconoscere genocidio armeno non è incolpare Turchia” Joe Biden prova ad andarci “le ...

Biden riconosce il genocidio armeno, ira della Turchia Il presidente Usa, Biden, è il primo a prendere posizione ufficiale sul massacro della popolazione armena del 1915-16. Ankara furiosa ...

Ladella Casa Bianca ricorda che il gesto di Joe Biden non ha lo scopo di ' accusare nessuno ', bensì quello di informare l'opinione pubblica su un reale fatto storico, ...Unascritta, forse per evitare fraintendimenti, forse per non gettare benzina con un discorso, sul fuoco di una polemica incandescente. "Lo facciamo non per incolpare qualcuno,...Il presidente Usa che ieri aveva sentito telefonicamente Erdogan ci tiene a precisare: “Riconoscere genocidio armeno non è incolpare Turchia” Joe Biden prova ad andarci “le ...Il presidente Usa, Biden, è il primo a prendere posizione ufficiale sul massacro della popolazione armena del 1915-16. Ankara furiosa ...