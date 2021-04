Roma, i teatri privati rischiano di restare chiusi: “Coprifuoco, costi per sanificazione e limitazioni sugli ingressi rendono l’apertura impossibile” (Di sabato 24 aprile 2021) ”Riaprire il prossimo lunedì 26 aprile sarà molto difficile, anzi direi impossibile”. A dichiararlo è Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto di Roma. Nonostante il decreto emanato dal governo permetta ai teatri di ricominciare l’attività, per quelli che non godono di finanziamenti pubblici, ma guadagnano solo dal prezzo dei biglietti, la ripartenza rimane in salita. I problemi principali delle nuove condizioni previste dall’esecutivo, lamenta Longobardi, sono il limite di ingressi, 500 persone massimo al chiuso e i prezzi della sanificazione troppo alti, il tutto peggiorato dall’avvicinarsi della fine della stagione teatrale, che di solito va da ottobre a maggio. ”Bisogna fare i casting, cioè scegliere gli attori, farli provare, promuovere lo spettacolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) ”Riaprire il prossimo lunedì 26 aprile sarà molto difficile, anzi direi”. A dichiararlo è Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto di. Nonostante il decreto emanato dal governo permetta aidi ricominciare l’attività, per quelli che non godono di finanziamenti pubblici, ma guadagnano solo dal prezzo dei biglietti, la ripartenza rimane in salita. I problemi principali delle nuove condizioni previste dall’esecutivo, lamenta Longobardi, sono il limite di, 500 persone massimo al chiuso e i prezzi dellatroppo alti, il tutto peggiorato dall’avvicinarsi della fine della stagione teatrale, che di solito va da ottobre a maggio. ”Bisogna fare i casting, cioè scegliere gli attori, farli provare, promuovere lo spettacolo ...

