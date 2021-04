In Pakistan si protesta contro la Francia e Macron

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Nell’ultima settimana ilè stato teatro di scontri violenti tra la polizia e alcuni esponenti del gruppo radicale Tehreek-e-Labiak, molto popolare tra i sunnitii per via di alcune campagnela blasfemia. Le manifestazioni sono state organizzate perrelail suo presidente. Ma per quale motivo? Il