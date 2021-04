Bonus Vacanze 2021: ecco come funziona e chi potrà usufruirne (Di sabato 17 aprile 2021) come lo scorso anno, anche quest’estate sarà riproposto il Bonus Vacanze 2021, una delle iniziative previste dal Decreto Rilancio; grazie a questo Bonus sarà possibile ottenere un contributo di massimo 500 euro da spendere per il soggiorno in alberghi, villaggi turistici, hotel, agriturismi e bed and breakfast all’interno del nostro Paese. ecco qual è la sua validità e quali sono i requisiti per potervi accedere. Bonus Vacanze 2021 Coloro che avevano già richiesto il Bonus nella finestra dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, possono usufruirne fino al 31 dicembre del 2021. Ma di cosa si tratta? Il Bonus Vacanze è un contributo fino 500 ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 17 aprile 2021)lo scorso anno, anche quest’estate sarà riproposto il, una delle iniziative previste dal Decreto Rilancio; grazie a questosarà possibile ottenere un contributo di massimo 500 euro da spendere per il soggiorno in alberghi, villaggi turistici, hotel, agriturismi e bed and breakfast all’interno del nostro Paese.qual è la sua validità e quali sono i requisiti per potervi accedere.Coloro che avevano già richiesto ilnella finestra dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, possonofino al 31 dicembre del. Ma di cosa si tratta? Ilè un contributo fino 500 ...

