Draghi riapre? Galli già punta i piedi | Rischio calcolato male

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’infettivologo non sembra essere molto d’accordo con le decisioni prese dal governo in fatto di riaperture

Ultime Notizie dalla rete : Draghi riapre

commenta L'Italiail 26 aprile . A decidere l'allentamento delle restrizioni anti - Covid è, all'unanimità, la ... - - > Leggi Anche Covid,: 'Guardiamo al futuro con prudente ottimismo. La ...... è una situazione diversa eppure il premier Boris Johnson ha detto in modo chiaro che siper ... 'Anch'io a cucinare davanti villa' 16 Aprile 2021 Ristoranti e bar ancora chiusi per Covid e ...La zona gialla è stata annunciata dal 26 aprile, le scuole riapriranno in presenza al 100% sia per la zona gialla che per la zona arancione. Queste ...La notizia delle aperture a pranzo e cena nelle Regioni gialle già dal 26 aprile non convince i ristoratori che sono sì contenti, ma ormai diffidano da ogni ipotesi a lungo termine del Governo ...