Europei, Gravina scrive a Draghi Vezzali: "Evento traino per il Paese" (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi giorni per salvare gli Europei di giugno in Italia. E ora c'è una lettera al premier Draghi per sollecitare un intervento che sblochi lo stallo: l'ha scritta il presidente della Figc, Gabriele ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi giorni per salvare glidi giugno in Italia. E ora c'è una lettera al premierper sollecitare un intervento che sblochi lo stallo: l'ha scritta il presidente della Figc, Gabriele ...

Advertising

infoitsport : Europei 2021, Gravina scrive a Draghi: 'Ci aiuti a tenere le partite a Roma' - infoitsport : Europei 2021, Gravina scrive a Draghi: “Ci aiuti a tenere le partite a Roma” - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, lettera di Gravina a Draghi per gli Europei col pubblico. Il bollettino odierno - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, lettera di Gravina a Draghi per gli Europei col pubblico. Bonucci è guarito - SarnoRaffaele : RT @lucianonobili: Il ritorno degli spettatori negli stadi è un passaggio fondamentale per lo #sport e per la ripartenza del Paese. È una b… -